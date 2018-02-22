Крупнейшим логистическим оператором Беларуси является "Белтаможсервис". Об итогах работы предприятия в 2017 году, деятельности после вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС и безосновательных претензиях о ввозе в Россию санкционных товаров корреспонденту БЕЛТА рассказал генеральный директор РУП "Белтаможсервис" Юрий Король.

- Юрий Геннадьевич, "Белтаможсервис" создавался как предприятие, специализирующееся на оказании услуг таможенного представителя. За годы работы сфера деятельности существенно расширилась. На что сейчас делаете ставку?

- РУП "Белтаможсервис" учреждено почти 20 лет назад Государственным таможенным комитетом с первоочередной целью - оказание услуг таможенного представителя. Тогда важно было создать эффективно функционирующий инструментарий, необходимый для взаимодействия с таможенными органами, субъектами хозяйствования, другими участниками рынка. Иными словами, "Белтаможсервису" стояла задача цивилизовать рынок таможенных услуг, сделать его более развитым, ввести в рыночную среду высокие стандарты качества и ответственности. С этой задачей мы справляемся.

Сегодня у нас более 20 направлений деятельности. Мы предлагаем клиентам услуги по складской обработке товаров, таможенному представительству, поручительству, экспедированию, обеспечению уплаты таможенных пошлин, налогов, разработке программных средств и их сопровождению, а также по подготовке и печати издательской и полиграфической продукции. На приоритетных позициях и современный сервис: система возврата суммы НДС для иностранцев в Беларуси - Tax Free, сеть кафе, розничная торговля, гостиницы.

Нашей особенностью является стремление к работе на опережение. На базе РУП "Белтаможсервис" разрабатываются, проходят технико-техническую обкатку, совершенствуются основные таможенные эксперименты, ноу-хау. Совместно мы создали более десятка программных продуктов, позволяющих участникам внешнеэкономической деятельности оптимально выстраивать взаимодействие с таможенными органами. Эпоха бумажного делопроизводства уходит в прошлое - мы предлагаем рынку комплекс высокоинтеллектуальных электронных продуктов, позволяющих быстро решать задачи клиентов.

- Как сработал "Белтаможсервис" в 2017 году?

- В прошлом году мы выполнили все финансово-экономические показатели, установленные бизнес-планом развития предприятия. Причем добились существенного роста к уровню 2016 года.

Так, выручка за прошедший год составила 108% к плану. Темп роста к 2016 году - 132%.

За 2017 год сотрудники "Белтаможсервиса" оформили более 460 тыс. ЭПИ (электронное предварительное информирование) и более 161 тыс. деклараций на товары, поданных в таможенные органы в электронном виде, что на 21% больше.

Общая использованная в течение 2017 года сумма обеспечения по действующим договорам поручительства составила 38,564 млн евро, что на 8,064 млн евро выше аналогичного показателя 2016 года. При этом выдано 106,8 тыс. сертификатов обеспечения по договорам поручительства на сумму более 2 млрд евро.

К итогам года могу отнести также и то, что "Белтаможсервис" стал полноценным оператором контейнерных поездов из Китая. В 2016-2017 годах проэкспедировано около 140 полносоставных контейнерных поездов. Мы постоянно ведем переговоры и заключаем меморандумы о сотрудничестве с логистическими и торговыми компаниями Китая с целью развития интеграции "Белтаможсервиса" как логистического оператора в двустороннее сотрудничество Беларуси и КНР, а также с целью развития торговых и логистических связей.

- Летом 2016 года правительство утвердило республиканскую программу развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016-2020 годы. В каких направлениях по ее реализации работает "Белтаможсервис"?

- Сразу скажу, что программа послужила стимулом для развития логистики в Беларуси - построены и работают как государственные логистические центры, так и с привлечением капитала национальных и иностранных инвесторов.

Если говорить конкретно о "Белтаможсервисе", то мы ввели в эксплуатацию шесть транспортно-логистических центров класса "А": по два в Минском районе и Бресте, по одному - в Могилеве и Гомеле. В июле-августе планируем сдать седьмой - в зоне пункта пропуска "Каменный Лог". С учетом нашего участия в проекте в Болбасово под Оршей считаем, что пока нам этого будет достаточно.

Все наши торгово-логистические центры востребованы у субъектов хозяйствования, ведь на их территории можно получить весь комплекс необходимых таможенных и логистических услуг. Возведение же новых объектов - необходимость времени. Например, ежегодно через пункт пропуска "Каменный Лог" следует по несколько сотен тысяч грузовых и легковых автомобилей, здесь осуществляется перевалка миллионов тонн грузов. Значит, построенный нами комплекс будет востребован.

Кроме того, работа наших торгово-логистических центров позволяет привлекать дополнительные транзитные грузопотоки в Беларусь для совершения таможенных операций, терминальной обработки грузов, следующих как в адрес белорусских получателей, так и в другие государства Евразийского экономического союза. Также благодаря этому удается организовать единый процесс, объединяющий деятельность поставщиков и потребителей продукции, перевозчиков, экспедиторских организаций и таможенных представителей, страховых компаний, оказывать услуги транспортным и экспедиторским организациям, получателям и отправителям товара по рационализации перевозки, реализовать схемы товародвижения с гарантированной доставкой грузов в оптимальные сроки и маршруты.

При этом хочу подчеркнуть, что мы приветствуем приход инвесторов, которые намерены строить торгово-логистические центры под свои нужды. Конкуренция порождает стремление развиваться: чему-то мы учимся у конкурентов, чему-то - они у нас. В результате выигрывают наши клиенты.

- 1 января 2018 года вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Как работается в новых условиях?

- Изменения, которые декларируются кодексом, нами ожидаемы. Во-первых, потому что мы принимали самое активное участие в их инициировании. Во-вторых, таможенные органы Беларуси во многом и до этого работали по принципам, заложенным в документе. А если по ним работают таможенники, то и субъекты хозяйствования вынуждены соответствовать.

Для нас как для предприятия особенно важны изменения, связанные со статусом уполномоченного экономического оператора. Если мы получим статус УЭО третьего уровня, упрощения будут не сравнимы с теми, которые мы имеем сегодня, мы получим самостоятельность при принятии решений в отношении многих товаров. Но параллельно вырастет и наша ответственность.

Также важно, что статус уполномоченного экономического оператора будет действовать на территории всего Евразийского экономического пространства. То есть мы будем конкурировать не только внутри страны, но и с россиянами, казахами, кыргызами, армянами. И здесь как никогда ранее важна консолидация, государственно-частное партнерство в области логистики. Мы должны объединить усилия, чтобы совместно предложить наиболее выгодные условия субъектам хозяйствования, тем самым повысив транзитную привлекательность Беларуси.

Осталось решить вопрос с принципом резидентства. В транспортно-логистической среде постоянно обсуждается этот барьер, считающийся одним из главных на пути движения товара. Напомню, в настоящее время участники внешнеэкономической деятельности обязаны подавать декларации на товары таможенным органам того государства, в котором они зарегистрированы. Но надо понимать, что процесс отмены принципа резидентства сложный и многогранный - взять и отменить его невозможно, потребуется пройти определенный путь переговоров и согласований.

- Не могу не затронуть чувствительный для "Белтаможсервиса" момент, связанный с обвинениями в якобы причастности предприятия к незаконному ввозу в Россию товаров санкционной группы. Так, в августе 2017 года Федеральная таможенная служба якобы вычислила 29 компаний, которые занимались незаконным ввозом продукции с помощью белорусских контрагентов, в том числе "Белтаможсервиса". Как вы можете это прокомментировать?

- Комментарий только один: РУП "Белтаможсервис" не участвовало и не участвует в поставках в Россию товаров санкционной группы.

В 2017 году предприятие ввозило и оформляло на территории Беларуси плодоовощную продукцию из стран Африки, Азии, Южной Америки, в отношении которых Россией санкции не вводились. На основании договоров с российскими субъектами хозяйствования "Белтаможсервис" поставлял указанную продукцию в Россию строго в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза в сфере таможенного регулирования, обеспечивая соблюдение требований безопасности по карантину растений. Поскольку овощи и фрукты относятся к продукции высокого фитосанитарного риска, данный товар сопровождается сертификатами, выдаваемыми уполномоченными службами стран отправления. При этом такие документы в обязательном порядке содержат сведения о стране происхождения товаров.

При ввозе в Россию все товары проходят проверку на стационарных постах Россельхознадзора, где российские получатели предоставляют контролирующим службам необходимую информацию, в том числе о стране происхождения товара. Соответственно в каждом случае у них есть возможность проверить подлинность указанных в документах сведений. Такая проверка зачастую длится несколько дней. И только после выдачи акта вторичного фитосанитарного контроля товар вовлекается в законный оборот на территории России. Копии вышеуказанных документов российские партнеры направляют в РУП "Белтаможсервис", подтверждая таким образом отсутствие претензий к полученным в их адрес товарам.

- Еще был вопрос по сырным продуктам…

- Краткий комментарий, по сути, тот же.

Сырные продукты, поступающие на территорию Беларуси в адрес РУП "Белтаможсервис", активно поставлялись в Россию до октября прошлого года. Производился отбор проб и образцов при въезде на таможенную территорию ЕАЭС, подтверждающий, что речь идет о сырном продукте и никаком другом, что указано в сертификатах, которые следуют с этим грузом из стран, где он был произведен. Повторный контроль наши партнеры, покупатели осуществляют на территории России. Что потом происходит с этим сырным продуктом, под какой маркой внутри России они его продают, мы отвечать не можем.

- В чем, по-вашему, причины такого нагнетания ситуации?

- Понимаете, в последние годы логистика в Европе в корне поменялась. Значимость Беларуси как транзитного государства возросла в разы. Этому поспособствовало выгодное территориальное расположение, реализация программы развития логистической системы, построены современные торгово-логистические центры, в которых работают высококлассные специалисты, беспрецедентно высокий уровень отношений Беларуси и Китая. Свою роль, конечно, сыграла и ситуация в Украине, и введение санкций в отношении России. Но факт остается фактом: в Беларусь устремились многие товарные потоки, потому что здесь быстрее, дешевле, безопаснее. В результате возникает конкуренция внутри Евразийского экономического союза. Некоторые бизнесмены теряют выручку, прибыль. И обращаются к руководителям своей страны. Мол, что-то происходит. Ситуацию начинают под микроскопом рассматривать, до запятой.

И, к сожалению, конкуренция не всегда ведется честно и открыто. Случаются информационные вбросы, неверно изложенные факты. Как, например, в случае с нашумевшей заметкой на РБК. Они ее опубликовали, мы обратились за официальными пояснениями. В ответ они нам сказали, что написали со слов источника. И в итоге исправили информацию. Мы в свою очередь обратились за разъяснениями к бизнесменам, которые, по словам представителей РБК, озвучили компрометирующую нас информацию, но ответа так и не получили, как будто ничего и не было.

Повторю еще раз: у всех наших партнеров есть акты вторичного контроля Россельхознадзора на плодоовощную продукцию, которые обязательны в России, чтобы товар можно было продавать.

- Официальные претензии "Белтаможсервису" российская сторона предъявляет?

- Нет, официальных претензий в наш адрес не поступало. Это и дает основания говорить о недобросовестной конкуренции. Подобные публикации ухудшают имидж как нашего предприятия, так и страны в целом.

В декабре прошлого года мы проводили бизнес-форум по вопросам логистики. В Минске собрались участники из России, Украины, европейских стран. Было много благодарственных выступлений, а вот тему санкционных товаров никто даже не обозначил, хотя была предоставлена свобода высказываний.

- Какие задачи ставите перед коллективом на 2018 год?

- Если брать чисто экономические цели, то, конечно, мы должны постоянно двигаться вперед - наращивать объемы, прибыль. Согласно сверстанному бизнес-плану, по прибыли рассчитываем на темп роста 110-120%. Есть наработки, уже реализуемые и перспективные контракты. Неделю был в Китае, на крыльях в Беларусь прилетел - нужно быстрее пускать поезда, налаживать логистику.

Что касается стратегических задач, то основная на сегодня - внедрение IT-технологий для автоматизации всех процессов, минимизация человеческого фактора.

При этом мы всегда говорим о том, что главная ценность заключается в людях. Поэтому будем продолжать вкладывать средства в повышение квалификации коллектива, работать над тем, чтобы высококвалифицированные кадры задерживались на предприятии.

Юлия ДЫЛЕНОК,

БЕЛТА.-0-