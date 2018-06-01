1 июня – Всемирный день молока

Всемирный день молока (World Milk Day) впервые отпраздновали в 2001 году по предложению Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). С тех пор во многих странах мира отмечать этот день становится традиционным.
Целью праздника учредители назвали популяризацию молока и молочных продуктов, а также информирование населения о производстве молока.
ООН и приняла решение отмечать Всемирный день молока в первый день лета.
Уже в 2008 году в праздновании Дня молока приняли участие 40 разных государств на всех континентах.
В некоторых странах отмечают национальный День молока. К примеру, в Австралии его отмечают 26 сентября, в Финляндии — 3 июня, в Малайзии — 11 июня.
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