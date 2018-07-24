10-летняя звезда сериала "Детство Шелдона" станет миллионером

Осенью 2017 года увидела свет предыстория популярного сериала "Теория большого взрыва" - "Детство Шелдона". В сериале речь идет о детстве одного из главных героев оригинала — Шелдона Купера. Первый сезон сериала дал производителям довольно неплохие рейтинги. А это значит, что приближается 2 сезон сериала, а вместе с ним и пополнение банковских счетов его актеров. Иэн Армитедж, десятилетний актер, сыгравший маленького Шелдона, благодаря второму сезону может стать миллионером.

Согласно условиям контракта юного актера, в первом сезоне за каждую серию "Детства Шелдона" он получал по $30 000. За 22 эпизода Армитедж уже заработал около $660 000. Во втором же сезоне гонорары Иэна выросли — теперь за каждый из 22 новых эпизодов он получит $31 200. Таким образом, за 2 сезона в сумме банковский счет десятилетнего мальчика пополнится на $1,35 млн.