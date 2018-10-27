102-летний британец пытался исправить телеантенну и застрял на крыше на три дня

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 102-летний британец полез на крышу, чтобы исправить антенну, но не смог спуститься обратно и задержался на три дня . Об этом сообщает телеканал BBC.
Женщина, которая приносила Рону Истону газеты, заметила, что мужчина несколько дней их не забирает, и обратилась к правоохранителям. Спасатели обнаружили Истона на крыше. Сейчас он находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное.-0-
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