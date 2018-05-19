20 мая – Всемирный день пчел, который впервые отмечается в этом году

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ООН) на заседании в конце прошлого года приняла без голосования резолюцию о провозглашении 20 мая Всемирным днем пчел "в целях напоминания о важности опылителей, угрозах их существованию и их вкладе в стабильное развитие".

В сентябре 2017 года американская корпорация Walmart подала заявку на патент, беспилотного летательного аппарата для опыления растений, робота-пчелы. Актуальность этого аппарата чрезвычайно важна - в последнее время насекомых, которые занимаются этим, в природе становится все меньше, а урожаи падают. Удастся ли беспилотникам решить эту задачу, пока не известно.

39 из 57 основных сельскохозяйственных культур опыляются пчелами. В XX веке численность пчел увеличилась на 50%, а нуждающихся в них растений стало в четыре раза больше.

Ученые называют несколько причин массовой гибели пчел. Одна из них — вещества для борьбы с вредителями растений. Попав в организм пчелы, они перегружают его нервную систему, наступает паралич и смерть.

Широко распространенный способ, когда большие площади засаживают одной культурой, тоже не на пользу пчелам.

Растения одного вида отцветают одновременно, и у пчел пропадает пища.

Третья проблема - клещи рода Varroa. Сегодня их не обнаружили только в Австралии, где перед ввозом пчел месяц держат на карантине.

Люди разводят лишь несколько видов пчел, но всего их насчитывается около 20 тыс. За последние годы сократились популяции десятков разных видов пчел.