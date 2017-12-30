38-летний "советский джип" ВАЗ-2121 продают за 11,3 тыс. долларов

В Новосибирске выставлен на продажу ВАЗ-2121 "Нива" 1979 г.в. с пробегом 10 тыс. километров. Податель объявления просит за машину 11,3 тыс. долларов в эквиваленте.

Машина выкрашена в ярко-желтый цвет и сохранила все элементы классической "Нивы" конца 70-ых. На ней установлены заводские катафоты, хромированные корпуса зеркал, молдинги на порогах и окантовка передней решетки.

Автомобиль, по словам владельца, перекрашивался, поскольку долго стоял на солнце и оригинальный цвет потускнел.

Покупатели не очень охотно реагируют на подобные предложения "классики" по цене нового седана.