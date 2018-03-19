38 лучших операторов современности. Фильм "Земля. Один потрясающий день" покажут в Минске

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В кинотеатре Falcon Club Бутик Кино покажут документальный фильм BBC "Земля. Один потрясающий день". Увидеть на большом экране, как прекрасна и удивительна наша планета, можно с 22 марта по 4 апреля.

Съемочная команда из 38 лучших операторов современности побывала в 22 странах мира и сняла невероятной красоты кадры, поражающие своей масштабностью и детальностью.

Фильм "Земля: Один потрясающий день" является продолжением двух самых дорогостоящих документальных фильмов "Земля" (2007) и "Океаны" (2009). В фильме нет актеров, и только закадровый голос связывает природу и человека. Оригинальную версию фильма озвучил Роберт Редфорд, а китайскую - Джеки Чан. В русской версии рассказчиком выступил известный ученый-зоолог и путешественник Николай Дроздов. Фильм также будет озвучен на белорусском языке, дата выхода на экраны белорусскоязычной версии будет сообщена позднее.

Солнце восходит над Землей, и множество живых существ начинают свой день, полный трогательных, увлекательных и опасных событий. Игуаны спасаются бегством от ядовитых змей, очаровательные панды лакомятся побегами бамбука, жирафы сражаются за сердце "прекрасной дамы"... Жизнь в африканской саванне, на безлюдных островах в Тихом океане, в лесах Азии и на морском дне разворачивается по законам остросюжетного боевика, сентиментальной мелодрамы или головокружительного триллера. Никогда прежде чудеса не были так близко.

Постановщиком картины выступил британский режиссер, сценарист и продюсер Питер Уэббер. В 2003 году на экраны вышел дебютный художественный фильм режиссера - "Девушка с жемчужной сережкой" со Скарлетт Йоханссон и Колином Фертом в главных ролях. Картина получила три номинации на "Оскар", две на "Золотой глобус" и десять номинаций на Премию Британской киноакадемии. -0-