5 сезон "Шерлока" выйдет не раньше, чем через 2 года

Один из создателей сериала "Шерлок" в одном из своих интервью рассказал, что пятый сезон появится не раньше, чем через 2 года. Эта новость, конечно же, расстроила фанатов сериала, которые уже, казалось, привыкли ждать новые серии в течение длительного времени, но в этот раз съемки затянутся на рекордный срок.

Причина такой задержки довольно предсказуемая — команда, работающая обычно над этим сериалом, занята в других проектах. Да и главные актеры, Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фриман, имеют довольно плотный график и не могут выделить время на "Шерлока".

А вот Марк Гэтисс и Стивен Моффат работают над новым телесериалом про Дракулу, поэтому тоже пока что не могут принять участия в съемках детективного сериала.-0-