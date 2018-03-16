50 Сent разбогател на забытых биткойнах

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный американский рэпер 50 Сent разбогател на криптовалюте, сообщает The Telegraph.

Американский рэпер и бизнесмен, чье настоящее имя Кертис Джексон, признался, что он уже успел забыть о том, что владеет некоторыми сбережениями в криптовалюте.

Он рассказывает, что еще в 2014 году позволил фанатам покупать свой музыкальный альбом "Animal Ambition" за небольшое количество биткойнов. Благодаря этому 50 Сent теперь по праву считается биткойновым миллионером. -0-