87-летняя испанка покорила интернет нарисованными в Paint картинами

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пожилая испанка активно набирает подписчиков в социальных сетях. Женщина публикует свои картины, которые рисует в графическом редакторе Paint. Об этом сообщает испанская газета El Mundo.

87-летняя бабушка начала рисовать около 12 лет назад, когда дети подарили ей компьютер. Тогда женщина ухаживала за больным супругом и не могла никуда надолго отлучиться, поэтому решила найти для себя новое хобби.

Изначально художница рисовала простые объекты и с каждым разом добавляла все новые и новые детали. Она отметила, что с фантазией у нее все очень плохо, поэтому вдохновение пожилая дама черпала из открыток мужа.

Внучки посоветовали бабушке публиковать свои шедевры в Instagram. За последние несколько недель за обновлениями пенсионерки стали следить 123 тысячи человек.-0-