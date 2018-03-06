Адам Сэндлер повеселил пассажиров метро в Нью-Йорке

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский комик и актер Адам Сэндлер 1 марта спустился в метро и исполнил там несколько песен под видом простого уличного музыканта, сообщают зарубежные СМИ.

Вечно молодой Адам Сэндлер не перестает удивлять и веселиться. Даже не верится, что комику уже 51 год. После выступления на мероприятии Comic Strip Live 1 марта он просто спустился в метро и стал петь. Адам попытался замаскироваться - он надел солнцезащитные очки, зеленую толстовку с капюшоном и зимнюю куртку камуфляжного цвета. Но даже это не помогло.

Некоторые прохожие узнали знаменитость и записали все происходящее на видео, а после опубликовали в социальных сетях. Они отмечали, что Сэндлер ведет себя "необычно". Впрочем, их можно понять. Комик пел на странные темы, в том числе о том, как он надевает шорты. Неизвестный пианист все это время аккомпанировал на синтезаторе. -0-