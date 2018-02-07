Агутин показал очаровательную дочь

Российский певец Леонид Агутин опубликовал в своем Instagram неожиданный видеоролик и удивил своих поклонников.
На видео запечатлена дочка артиста — Лиза Варум. Она играет на гитаре и исполняет песню на английском языке. "Дочь", – коротко подписал видео Агутин. Подписчики певца написали множество комментариев и завалили девушку комплиментами. Многие отметили, что Лиза очень похожа на своего звездного отца.-0-
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