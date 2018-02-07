Агутин показал очаровательную дочь

Российский певец Леонид Агутин опубликовал в своем Instagram неожиданный видеоролик и удивил своих поклонников.

A post shared by Леонид Агутин (@agutinleonid) on Feb 6, 2018 at 6:14am PST

На видео запечатлена дочка артиста — Лиза Варум. Она играет на гитаре и исполняет песню на английском языке. "Дочь", – коротко подписал видео Агутин. Подписчики певца написали множество комментариев и завалили девушку комплиментами. Многие отметили, что Лиза очень похожа на своего звездного отца.-0-