AirPods загорелись в ухе американца

У жителя штата Флорида (США) во время прослушивания музыки в ухе загорелся беспроводной наушник AirPods. Об этом сообщает WFLA.
Пострадавший по имени Джейсон Колон находился в тренажерном зале. В какой-то момент он вдруг почувствовал неприятный запах, а после увидел, что из его правого уха идет дым. Он тут же бросил наушник на пол и поспешил за помощью. Пока его не было в зале, беспроводной гаджет взорвался и догорел.
Представители компании Apple связались с Джейсоном, чтобы получить больше информации о произошедшем и начать расследование.-0-
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