Актер Алексей Панин лишился машины за долги

У актера Алексея Панина судебные приставы забрали автомобиль за долги по налогам и штрафам. В том случае, если артист не погасит задолженность, иномарка будет выставлена на торги. Об этом сообщает ряд российских изданий.
Отмечается, что Панин "накопил" долгов на сумму более 459 тысяч рублей. Также приставы попросили суд на какое-то время запретить актеру управлять транспортными средствами и покидать страну. Денежные средства с его банковских счетов будут взысканы в счет погашения долга.-0-
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