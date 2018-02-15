Актер бондианы Дэниел Крэйг выставит на аукцион личный Aston Martin

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполнитель роли агента 007 в четырех сериях киноэпопеи Дэниел Крэйг выставит на торги Christie's свой личный автомобиль Aston Martin Vanquish, сообщают информагентства.
Темно-синий раритет с серийным номером 007 является одним из 100 экземпляров, выпущенных британским производителем в 2014 году к столетнему юбилею компании. По оценкам, первоначальная цена лота может составить $400-600 тыс. Аукцион состоится 20 апреля в Нью-Йорке.
Вырученные от продажи средства будут переданы благотворительной организации на поддержку студентов из неблагополучных районов.
Aston Martin - автомобильная марка, особенно известная по фильмам об агенте 007, в которых эти машины были почти постоянным средством передвижения главного героя киноэпопеи.-0-
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