Актер и режиссер Кевин Смит госпитализирован с инфарктом

О произошедшем рассказал сам актер в своем микроблоге Twitter. В понедельник двадцать шестого февраля его доставили в медицинское учреждение с диагнозом сердечный приступ.

Он написал в социальной сети: "Сегодня вечером после первого шоу у меня произошел сильный сердечный приступ. Врач, который спас мне жизнь, сказал, что у меня 100% блокада левой передней нисходящей артерии. Если бы я не отменил второе шоу и не отправился бы в больницу, я бы умер этим вечером. Но пока я все еще на этой земле".

After the first show this evening, I had a massive heart attack. The Doctor who saved my life told me I had 100% blockage of my LAD artery (aka “the Widow-Maker”). If I hadn't canceled show 2 to go to the hospital, I would've died tonight. But for now, I'm still above ground! pic.twitter.com/M5gSnW9E5h — KevinSmith (@ThatKevinSmith) 26 февраля 2018 г.

Не ясно, о каком шоу шла речь. Предположительно, это могли быть съемки телепрограммы "Комикснутые парни" для одного из телеканалов Нью-Джерси.

Кевин Смит известен зрителю по таким фильмам как "Лоботрясы", "Крепкий орешек 4.0", выступал режиссером картины "Девушка из Джерси" и так далее. Сейчас ему 47 лет, и по большей части он задействован в различных тв-шоу.