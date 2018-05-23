Актер на главную роль в "Хане Соло" проходил кастинг 6 раз

Процесс выбора актера, который заменит Харрисона Форда в роли всеми известного персонажа - Хана Соло, да еще и оправдает ожидания фанатов, выдался крайне непростым.

В эфире шоу Эллен ДеДженерес, актер Олден Эренрайк рассказал, что кастинг на главную роль ему пришлось проходить 6 раз. А Дональд Гловер, который играет в фильме друга Хана Соло, признался, что проходил прослушивания 7 раз.

Премьера фильма "Хан Соло: Звездные войны. Истории" в белорусских кинотеатрах состоится в этот четверг, 24 мая.