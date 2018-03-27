Актер Уилл Смит станцевал зажигательную сальсу

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Уилл Смит станцевал сальсу, исполнив свою давнюю мечту.
Видео зажигательного танца звезда фильма "Люди в черном" разместил на своей странице в Instagram. Таким оригинальным способом актер отметил свое сотое сообщение в соцсети.
Урок танца провел для Уилла Смита певец и композитор Марк Энтони. Видео набрало свыше 13 млн просмотров.
Уилл Смит отмечает, что важно воплощать свои мечты в жизнь и разбавлять обыденность яркими событиями.-0-
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