Актер Уилл Смит станцевал зажигательную сальсу

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голливудский актер Уилл Смит станцевал сальсу, исполнив свою давнюю мечту.

Видео зажигательного танца звезда фильма "Люди в черном" разместил на своей странице в Instagram. Таким оригинальным способом актер отметил свое сотое сообщение в соцсети.

Урок танца провел для Уилла Смита певец и композитор Марк Энтони. Видео набрало свыше 13 млн просмотров.

Уилл Смит отмечает, что важно воплощать свои мечты в жизнь и разбавлять обыденность яркими событиями.-0-