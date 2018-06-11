Актер Винс Вон задержан за пьяную езду на автомобиле

Американский актер Винс Вон задержан полицией Калифорнии за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или наркотической интоксикации, сообщают информагентства. Вон наиболее известен ролями в таких комедийных кинолентах как "Развод по-американски", "Кадры", "4 Рождества", "Отец-молодец" и иным.
Данный инцидент произошел в американском штате Калифорния около четырех часов утра по местному времени в воскресенье, одиннадцатого июня. При задержании Винс Вон оказал сопротивление – отказался выходить из автомобиля. По данным СМИ, в настоящий момент актер все еще находится в полицейском участке.
Известно, что вместе с Воном в машине был еще один человек, личность которого не называется. Остальные подробности задержания пока не обнародованы.
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