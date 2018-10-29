Актеры "Дизель Шоу" сняли фильм в память о Марине Поплавской

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На официальном канале украинского юмористического телешоу "Дизель Шоу" появился мини-фильм об актрисе проекта Марине Поплавской, которая погибла в ДТП.
В фильме рассказывается о семье актрисы, о том, кем Поплавская мечтала быть в детстве, что для нее значили КВН и "Дизель Шоу", а также про работу в школе и отношение к детям.
На кадрах также есть архивные снимки с актрисой и видео отрывок с урока украинского языка и литературы, которые преподавала Марина Поплавская.-0-
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