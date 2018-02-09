Активистку движения #MeToo обвинили в сексуальных домогательствах

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Калифорнийского депутата и активистку движения против харассмента Кристину Гарсиа обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает Associated Press.

По словам Даниэля Фиерро, работавшего с другим депутатом, Кристина Гарсиа домогалась его в 2014 году.

С открытым обвинением Даниэль Фиерро выступил только в январе 2018 года. Он заявил, что если активисты подобного движения не заслуживают доверия, то правдивость всех скандальных историй о харассменте можно поставить под сомнение.

Кристина Гарсиа утверждает, что не может вспомнить инцидента, описанного Даниэлем Фиерро. Тем не менее женщина заявила, что любое обвинение подобного рода нужно воспринимать всерьез и согласилась по мере сил участвовать в расследовании.

Кристина Гарсиа возглавляет женское объединение в законодательном собрании Калифорнии и является одним из вдохновителей масштабной акции против сексуальных домогательств #MeToo. В декабре 2017 года она была признана "Человеком года" по версии журнала Time в числе других "нарушителей тишины" (The Silence Breakers). Активисты этого общественного движения впервые открыто заявили о проблеме харассмента и встали на сторону пострадавших.-0-