Актриса из "Папиных дочек" Екатерина Старшова показала свадебное платье

Актриса Екатерина Старшова, которая наиболее известна по своей роли Пуговки в сериале "Папины дочки", заинтриговала поклонников своей фотографией в свадебном платье.
Подписчики сразу же принялись гадать, по какому поводу Катя примеряет белое платье. Некоторые решили, что она просто готовится к выпускному, но многие думают, что актриса собралась замуж.
"Какое красивое платье, да?" – подписала фотографию девушка.-0-
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