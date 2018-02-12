Актриса из "Папиных дочек" Екатерина Старшова показала свадебное платье

Актриса Екатерина Старшова, которая наиболее известна по своей роли Пуговки в сериале "Папины дочки", заинтриговала поклонников своей фотографией в свадебном платье.

Подписчики сразу же принялись гадать, по какому поводу Катя примеряет белое платье. Некоторые решили, что она просто готовится к выпускному, но многие думают, что актриса собралась замуж.

A post shared by Екатерина Старшова (@starshovakate) on Feb 10, 2018 at 3:54am PST

"Какое красивое платье, да?" – подписала фотографию девушка.-0-