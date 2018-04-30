Актриса Наталья Селезнева перенесла тяжелую операцию

Звезда фильма «Операция «Ы» Наталья Селезнева перенесла тяжелую операцию, причиной которой стала травма – перелом шейки бедра. Селезнева получила травму случайно. Перелом шейки бедра в ее возрасте может обернуться значительным снижением двигательной активности, но Наталья пытается любыми способами не допустить этого. После операции артистке предстоит длительная реабилитация. Она надеется, что сможет ходить и вести подвижный образ жизни.

Муж актрисы, Владимир Андреев, каждый день приезжает к супруге в больницу. Они вместе уже 50 лет.

Актриса отмечает, что 2017-й год был для нее непростым. Она получила несколько травм – перелом руки, травмы лица. И это уже не первый ее «визит» в больницу.

Наталья Селезнёва (Полинковская) родилась 19 июня 1945 года в Москве. Актриса снялась во многих нашумевших фильмах: «Калиф-аист», «Я вас любил…», «Саша-Сашенька». Наиболее плодотворным оказалось ее сотрудничество с режиссером Гайдаем.К числу выдающихся фильмов с ее участием относятся киноленты «По улице комод возили», «Берегите мужчин», юмористическая передача «Кабачок 13 стульев», в которой Наталья Селезнева исполнила роль пани Катарины. В 1981 году актриса получила звание Заслуженной артистки РСФСР, а в 1996 году она была удостоена звания Народной артистки Российской Федерации.

В настоящее время главное место в карьере актрисы занимает Театр Сатиры. на сцене которого Наталью Селезневу можно видеть регулярно.