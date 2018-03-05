Актриса пришла на вручение "Оскара" в платье, в котором получила награду в 1962 году

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская актриса, певица и танцовщица Рита Морено пришла на церемонию вручения премии "Оскар-2018" в платье, в котором она выходила на красную ковровую дорожку 56 лет назад - в 1962 году. Об этом пишут СМИ.

В далеком 1962 году Рита Морено получила статуэтку "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вестсайдская история", тогда ей было 30 лет. Теперь, в 2018 году, в возрасте 86 лет, Рита Морено решила надеть то же самое платье. Правда, наряд был немного усовершенствован.

Интернет-пользователи восхитились поступком актрисы. В соцсетях активно делятся оскаровской фотографией Риты Морено. В комментариях пользователи отмечают, что выглядит 86-летняя звезда великолепно. "Рита Морено пришла в платье, которое надевала 56 лет назад, а я не могу натянуть джинсы, которые носила прошлым летом", - говорится в одном из комментариев.

Рита Морено является уроженкой Пуэрто-Рико. Она - единственная женщина из двенадцати человек в истории, которые стали обладателями всех главных премий шоу-бизнеса: "Эмми", "Грэмми", "Оскар" и "Тони". Кроме того, Рита Морено стала вторым человеком из Пуэрто-Рико, выигравшим премию "Оскар".-0-