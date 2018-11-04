Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Татьяна Васильева в субботу в Московском метрополитене была зажата дверью и получила травму головы, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "360".

"Я сейчас в [НИИ скорой помощи имени Н. В.] Склифосовского... Надо осторожнее быть, потому что не предупреждают у нас в метро, что двери закрываются", - рассказала Татьяна Васильева.

Пресс-служба метрополитена Москвы подтвердила, что утром в метро пассажирку "ударило" дверями. "Нам очень жаль, что подобная ситуация произошла", - сказали в пресс-службе.

Татьяна Васильева родилась 28 февраля 1947 года. Артистка снималась в таких фильмах, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Самая обаятельная и привлекательная" и др. В 1992 году получила звание народной артистки России.-0-