Акулу с челюстями как у пришельца поймали на Тайване

Пугающий своим внешним видом хищник попался в рыболовные сети вблизи острова Тайвань. Рыбаки не на шутку испугались, заметив этот "ужас глубин".

На самом деле улов оказался акулой-гадюкой, или Trigonognathus kabeyai. Это очень редкий, но вовсе не "инопланетный" вид. Он обитает в северо-западной части Тихого океана и был открыт лишь в 1986 году.

Взрослая особь достигает в длину не более 30 см и нечасто попадается в сети. Акулы предпочитают держаться на глубине 350 метров, куда редко попадает солнечный свет.

Особенности обитания привели к тому, что нижняя часть рыб светиться в темноте. Во время охоты, для лучшего захвата добычи, акула-гадюка "выбрасывает" челюсти и в жертву впивается ряд острых зубов-крючков, лишающих добычу шансов на спасение.