Алан Рикман остался недоволен ролью Северуса Снейпа в "Гарри Поттере и Тайной комнате"

Актер Алан Рикман не всегда был доволен своим персонажем. Об этом стало известно из личного архива актера, опубликованного изданием Deadline.
Второй фильм франшизы "Гарри Поттер и Тайная комната" пришелся не по душе Алану Рикману из-за его персонажа. Некогда Дэвид Хейман, продюсер картины, отправил актеру открытку на Рождество. В ней Хейман поблагодарил Рикмана за созданный образ и, несмотря на то, что актеру итог не очень понравился, пишет, что профессор получился прекрасным и сделал фильм еще более популярным.
Несмотря ни на что, роль профессора Северуса Снейпа сделала актера еще более знаменитым и любимым во всем мире.
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