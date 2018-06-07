Альбина Джанабаева заняла место Бабкиной в "Модном приговоре"

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева сменила Надежду Бабкину на посту "адвоката" в "Модном приговоре". Соответствующая информация появилась в аккаунте в Instagram певицы.

Сначала артистка опубликовала фото в брючном костюме в бордовых тонах на фоне декораций передачи. Вскоре появилось и фото с ведущим программы историком моды Александром Васильевым.

Фанаты передачи на Первом канале сразу возмутились, ведь все уже привыкли к Надежде Бабкиной в роли ведущей. Но руководство телеканала поспешило их успокоить – Джанабаева лишь временная замена Бабкиной. Она выступит адвокатом в качестве приглашенного гостя.

Программа "Модный приговор" направлена на изменение имиджа. В качестве подсудимого выступает безвкусно одевающийся человек. На протяжении эфирного времени специалисты полностью меняют облик героя.