Альбом Eagles cтал самым продаваемым в истории

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Альбом рок-группы Eagles "Their Greatest Hits 1971-1975" стал самым продаваемым альбомом в истории по версии Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

Альбом становился платиновым 38 раз. С февраля 1976 года, когда группа его только выпустила, копия альбома была продана более 38 миллионов раз. Альбом "Hotel California", который был выпущен в декабре того же года, - теперь третий самый продаваемый альбомом всех времен - более 26 миллионов копий.

Таким образом, Eagles обошли короля поп-музыки Майкла Джексона, чей альбом "Thriller" опустился на второе место в тройке лидеров - 33 миллиона копий.

Группу Eagles основали Гленн Фрай и Дон Хенли в 1971 году, распалась она в 1980-м. После распада Фрай сделал успешную сольную карьеру. Однако в 1994 г. группа воссоединилась и выпустила свой альбом "Hell Freezes Over".

После смерти Фрая в январе 2016 года группа снова распалась, но в 2017 году в очередной раз воссоединилась.-0-