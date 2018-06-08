Александр Овечкин готовится стать отцом

Известный хоккеист Александр Овечкин, получивший накануне награду лучшему игроку плей-офф Кубка Стэнли, скоро станет отцом. Радостной новостью поделилась в своем Instagram супруга спортсмена и дочь Веры Глаголевой Анастасия Шубская.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) 7 Июн 2018 в 11:44 PDT

Девушка опубликовала в своем аккаунте социальной сети фотографию с мужем и Кубком Стэнли. На снимке она держится за явно округлившийся живот. Под фото о своей беременности 24-летняя возлюбленная хоккеиста ничего не написала, а лишь поздравила супруга со значимым трофеем. Однако поклонники и сами все увидели и принялись сразу же поздравлять будущих родителей.

Слухи о беременности девушки ходили уже давно, однако ни она, ни Александр их никак не подтверждали. Предположительно, Анастасия находится уже на 7-м месяце.