Александр Овечкин стал отцом

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. Об этом Шубская рассказала в своем Instagram-аккаунте. "Добро пожаловать в мир, наш малыш!" - написала Анастасия Шубская.

Шубская - дочь актрисы Веры Глаголевой. Они поженилась в августе 2016 года.-0-