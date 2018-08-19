Александр Овечкин стал отцом

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталс" Александр Овечкин и его супруга Анастасия Шубская впервые стали родителями. Об этом Шубская рассказала в своем Instagram-аккаунте. "Добро пожаловать в мир, наш малыш!" - написала Анастасия Шубская.
Шубская - дочь актрисы Веры Глаголевой. Они поженилась в августе 2016 года.-0-
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