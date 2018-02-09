Александр Розенбаум зарегистрировался в Instagram

Социальные сети уже давно перестали быть платформой исключительно для молодого поколения. Все больше и больше людей, чья молодость прошла без интернета, приходят в социальные сети. Вот и российский певец Александр Розенбаум вчера зарегистрировался в Instagram.

Прошли всего сутки, а Розенбаум уже успел сделать восемь публикаций, пять из которых - видеоролики, и собрал почти 30 тысяч подписчиков.

Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru) Фев 7, 2018 в 3:38 PST

В своем первом ролике он поприветствовал своих будующих подписчиков и заявил: "Это странно, но это произошло". Розенбаум подчеркнул, что сделал это только для того, чтобы быть более открытым для своих поклонников и иметь возможность показать своим подписчикам все, что ему хочется. Александр Розенбаум заверил, что в его аккаунте будет много всего радостного и позитивного.

Публикация от Александр Розенбаум (@rozenbaum.ru) Фев 9, 2018 в 2:05 PST

Певец быстро освоился в новом для себя пространстве и уже в следующем видеоролике, который он снимал по пути на концерт, поделился впечатлениями от боксерского поединка Гасиева с Дортикосом. В другом видео он предупредил всех, что уже появляются мошенники, создающие другие странички от его имени. А в последнем ролике он заявил, что свои завтраки фотографировать не будет и поздравил подписчиков с Международным днем пиццы.