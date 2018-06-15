Александра Головина расхвалили в эфире "Пусть говорят", а он просто ушел

В эфире программы "Пусть говорят" после победы сборной России в матче чемпионата мира по футболу над сборной Саудовской Аравии (5:0) эксперты обсуждали игру. Один из них принялся расхваливать молодого нападающего Александра Головина, который забил гол и, в целом, хорошо смотрелся по ходу матча.

22-летний футболист в этот момент находился в микст-зоне, репортер программы пригласил его выйти в эфир "Пусть говорят", поэтому он слышал всю похвалу в свой адрес. Пока один из приглашенных в студию экспертов восхвалял молодого футболиста, называя новой звездой и футболистом, за которого уже сражаются главные мировые клубы, Александр стоял с каменным лицом и явно чувствовал себя некомфортно. В один момент ему все это надоело. Тогда игрок без лишних слов снял наушник и просто ушел.