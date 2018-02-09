Алла Пугачева показала лицо без макияжа

Алла Пугачева решила показать поклонникам то, как она выглядит в обычной жизни без косметики. Для этого она опубликовала новое фото без какой-либо ретуши в своем Instagram.

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Feb 8, 2018 at 10:55pm PST

К фотографии она добавила небольшой комментарий, в котором напомнила своим фанатам, что в апреле ей исполнится 69 лет. Конечно, не обошлось без негативных сообщений в сторону артистки, но многие отметили, что она хорошо выглядит, и они восхищаются тем, что она не скрывает свой возраст и остается честной с поклонниками.-0-