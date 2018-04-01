Аллигатор забрался в бассейн частного дома во Флориде

В США в штате Флорида огромный аллигатор забрался в бассейн в частном доме, сообщает BBC.

После обнаружения в своем бассейне незваного гостя, семья позвала на помощь. Кадры поимки рептилии опубликовала местная полиция в социальной сети Facebook. Они сообщили, что аллигатор прорвался через стеклянную дверь, чтобы добраться к бассейну.

Отмечается, что в длину аллигатор составил около одиннадцати футов. Такие особи могут достигать весом 454 кг. Подобный вид рептилий обитает только на юго-западе США и в Китае. В Америке они наиболее часто встречаются в штатах Флорида и Луизиана, однако к жилищам людей приближаются крайне редко. В каждом из штатов их популяция составляет около миллиона особей.