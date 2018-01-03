Аллу Пугачеву обвинили в плагиате

В Новый год Алла Пугачева представила свою новую композицию под названием "Я летала". Но вместо того, чтобы сразу же начать собирать комплименты, Пугачева получила лишь обвинение в плагиате. Поэт Александр Вулых рассказал, что авторство песни принадлежит не Олегу Влади, а ему и композитору Игорю Саруханову. Правда, оригинальная композиция называется "Придуманная любовь".

Свою песню композитор совместно с поэтом написали еще пятнадцать лет назад. Тогда она даже получила несколько дипломов конкурса "Песня года". Поэта сразу же поддержал Юрий Лоза, также углядевший плагиат в премьере "примадонны". Он заявил, что Влади просто взял песню и немного изменил текст, после чего продал Пугачевой как свою.

Через несколько дней Вулых рассказал, что ему звонила Алла Борисовна. Она хотела уладить недопониманиe. К слову, ни Вулых, ни Саруханов претензий к Пугачевой не имеют. Виноватым в произошедшем они считают Влади. Также оба автора оригинальной композиции заявили, что для них такое открытие стало неприятным сюрпризом.