Алый ибис сел ведущей новостей на голову в прямом эфире

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нишель Медина и ее коллега Эрик Канерт вели утреннюю программу новостей в прямом эфире на американском телеканале CBS. В один момент женщине на голову приземлилась красивая птица розового цвета. Видео инцидента было опубликовано на YouTube-канале CBS.

Алый ибис удобно устроился на голове ведущей и никуда не собирался, пока внимание пернатого не привлек соведущий. Ибис попытался перелететь на руку к Эрику, но тот резко дернулся и спугнул птицу.

Нишель проявила настоящую невозмутимость. Она лишь оперлась головой об руку и продолжила вести программу. А вот Эрик пытался прикоснуться к птице.

Оказывается, что алого ибиса зовут Софи. Птица обитает в зоопарке Сан-Диего, и немного позже она должна была стать героиней одного сюжета. -0-