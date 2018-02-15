Американец купил себе на 30-летие "жигули" того же возраста

Американец, работающий в посольстве США в Эстонии, решил необычным образом поздравить самого себя с юбилеем. На свое тридцатилетие он приобрел "жигули"-ровесника. ВАЗ-2106, на котором теперь будет ездить тридцатилетний дипломат, был выпущен в 1987 году.
Сам Брайан Тимм-Брок отмечает, что это первая его машина, поэтому он и решил выбрать что-то необычное. О выборе он пока не сожалеет, подчеркивает, что за модой никогда не гнался, его скорее притягивает все необычное.
Также американец с воодушевлением рассказал, что уже успел научиться управлять ручной коробкой передач и купил зимнюю резину для своего "железного коня". Следующий шаг – научиться нормально управлять рулем на заснеженных и скользких дорогах Эстонии.
Брайан поделился, что буквально спустя несколько недель после получения водительских прав, он разбил машину своей матери.
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