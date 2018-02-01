Американка c удивленным лицом на фото с Бейонсе стала мемом

Американка с удивленным лицом, попавшая на фото певицы Бейонсе, стала настоящим мемом. Певица опубликовала в своем Instagram целую серию фотографий со своим мужем Джей-Зи. На фотографиях снято, как они идут на премию "Грэмми" по отелю. На один из снимков попала случайная женщина, которая выглядит очень удивленной встречей со знаменитостями.

Пользователи сети не смогли не обратить внимание на женщину и начали придумывать различные шутки – "Она такая милая, посмотрите как эта женщина смотрит", "реакция 99.999999% всех, кто встречал Бейонсе".

Одно американское издание сумело найти женщину и поговорить с ней. Оказалось, что ее зовут Сьюзан Монаган и она испытывает невероятные эмоции от встречи с певицей. По словам женщины, ей бы просто никто не поверил, если бы Бейонсе сама не опубликовала снимок. В Нью-Йорке она была на соревнованиях своей внучки по гимнастике и совершенно случайно остановилась в том же отеле. Она просто шла с ужина, когда увидела знаменитую пару. По словам Сьюзан, она сначала не узнала Джей-Зи. Кто перед ней стоит она осознала лишь когда из-за угла вышла Бейонсе.