Американка сдала в магазин секонд-хэнд пальто с 17 тыс. долларов

Женщина сдала в магазин секонд-хэнд пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали 17 050 долларов США. Это произошло в Далласе, штат Техас.
Четыре банковских конверта, полные наличных, нашла сотрудница магазина, готовившая пальто к продаже.
Она сравнила имя, указанное на одном из конвертов с данными о дарителях магазина и установила владелицу. Ею оказалась 78-летняя Шери, а пальто, как выяснилось, принадлежало ее покойному супругу.
Узнав о находке вдова очень удивилась, поскольку ничего не знала об этой сумме.
Шери также сказала, что после смерти супруга в январе 2017 года оказалась в очень тяжелом финансовом положении. В знак благодарности за находку она вручила сотруднице тысячу долларов.
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