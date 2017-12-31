Американка сдала в магазин секонд-хэнд пальто с 17 тыс. долларов

Женщина сдала в магазин секонд-хэнд пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали 17 050 долларов США. Это произошло в Далласе, штат Техас.

Четыре банковских конверта, полные наличных, нашла сотрудница магазина, готовившая пальто к продаже.

Она сравнила имя, указанное на одном из конвертов с данными о дарителях магазина и установила владелицу. Ею оказалась 78-летняя Шери, а пальто, как выяснилось, принадлежало ее покойному супругу.

Узнав о находке вдова очень удивилась, поскольку ничего не знала об этой сумме.

Шери также сказала, что после смерти супруга в январе 2017 года оказалась в очень тяжелом финансовом положении. В знак благодарности за находку она вручила сотруднице тысячу долларов.