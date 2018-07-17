Американку спасли спустя 7 дней после падения на джипе с 60-метровой скалы

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американка Анжела Эрнандес, управляя джипом, упала с 60-метровой скалы на океанском побережье в Калифорнии. Спустя семь дней после автокатастрофы ее нашли живой. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Как рассказала позднее 23-летняя девушка, на шоссе ей пришлось резко вывернуть руль, чтобы не столкнуться с внезапно появившимся животным, после чего машина вылетела с дороги и упала со скалы. Пострадавшая оказалась на безлюдном пляже, не имея возможности подняться наверх по отвесному склону. Чтобы добыть питьевой воды в протекающем рядом ручье, Анжела использовала шланг от радиатора своего покореженного джипа.

Фото Reuters

О пропаже Анжелы Эрнандес 6 июля сообщили ее родственники. Они рассказали, что Анжела выехала на автомобиле из Портленда в Лос-Анджелес, чтобы навестить сестру. Сначала она отправляла смс по пути следования, а затем сообщения прервались, телефон стал переключаться на голосовую почту. Организованные поиски не дали результата.

Лишь спустя семь дней, 13 июля, Анжелу нашла местная пара, которая отдыхала вблизи пляжа с палаткой. Сначала туристы заметили разбитую и частично затонувшую машину у подножия утеса в районе Биг-Сюр. Девушка, которой удалось покинуть автомобиль, находилась неподалеку, за каменными глыбами. Анжела Эрнандес была в сознании, но ее плечо было травмировано и, похоже, она перенесла сотрясение мозга.

По словам представителя полиции Монтерей Джона Торнбурга, девушка чудом выжила после такого падения. Обычно в подобных авариях люди разбиваются или их уносит в океан.

Сестра Анжелы Эрнандес написала на своей странице в соцсети Facebook, что девушке потребуется длительное время для восстановления. -0-