Американская школьница отправилась на выпускной с картонным Дэнни Дэ Вито, а он – в бар с картонной школьницей

Эллисон живет в Пенсильвании, на свой выпускной семнадцатилетняя девушка так и не смогла найти себе достойного спутника. Поэтому девушка приобрела картонную копию знаменитого актера Дэнни Дэ Вито.

Девушка рассказывает, что хотела найти фигурку популяризатора науки Билла Ная, но ее оказалось слишком сложно достать. Поэтому свой выбор она остановила на Дэнни. Своего спутника выпускница установила на тележку и везде возила за собой. Все это обошлось ей в сто долларов.

Родители отнеслись скептически к кавалеру дочери. Им хотелось, чтобы он все же был более реальным. А вот друзья шутку оценили.

Фотографии с выпускного увидел и сам Де Вито. Он решил ответить школьнице и сходил с ее картонной копией в бар.