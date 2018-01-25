Американские ученые нашли способ сделать алкоголь безопасным

Ученые из США провели исследование, в результате которого установили, что медикаментозное подавление микроРНК MiR-21 позволяет обратить процесс разрушения сосудов у людей с алкогольной зависимостью.

Ранее специалисты пришли к выводу, что те люди, которые выпивают чаще четырех раз в месяц, имеют повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, все больше молодых людей в современном мире подвержены нарушениям работы сердца и сосудов.

В ходе проведения эксперимента ученые изучили образцы крови и биопсии тканей людей, возрастом от восемнадцати до тридцати лет. Все добровольцы, принимавшие участие в исследовании, были разделены на две группы. Первая употребляла спиртные напитки более четырех раз в месяц, вторая – реже. Это помогло установить, что у первой группы был повышен уровень соединения, которое участвует в блокировке активности ряда генов, защищающих организм от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.