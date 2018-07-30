Американские ученые: Омега-3 лучше антидепрессантов

Ученые из Университета Массачусетс-Лоуэл пришли к выводу, что полиненасыщенные кислоты, которые содержатся в Омега-3 очень эффективны и стоят наряду с синтетическими антидепрессантами.
Это открытие поможет лечить людей с высоким уровнем раздражительности. Если принимать Омега-3 систематически, то можно получить взамен стимулирование функций мозговых клеток и формирование новых нейронов. Также пациент приобретает душевное спокойствие и снижает риски депрессий.
Кстати, искать Омега-3 можно в рыбе, авокадо, орехах и морской капусте. Также полиненасыщенные кислоты можно приобрести в капсулах и принимать с пищей.
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