Американский бренд спрятал на улицах мегаполиса тысячи долларов

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский производитель одежды Fruit of the Loom совместно с рекламным агентством CP + B в рамках рекламной акции спрятали на улицах Нью-Йорка тысячи долларов, сообщает Adweek.

Бренд сделал тайники с деньгами в разных местах мегаполиса. В каждом из них было по $1 851, в честь года основания компании. Чтобы стать обладателем немаленькой суммы, нужно было просто обратить внимание на рекламу, в которой написано, где лежит клад.

Например, чтобы найти деньги, нужно было заглянуть в бинокль, который стоял посреди улицы. Или обратить внимание на надувные трусы над дверцей, за которой лежали деньги. Счастливчик мог забрать себе всю сумму и несколько пар нижнего белья в придачу. Но сотни людей проходили мимо.

Главный посыл рекламной кампании: вы не заметите, что носите наше белье, так же, как не замечаете рекламу.

В рекламном агентстве рассказали, что акция продлится до конца лета. Точное количество тайников не называется.-0-