Американский режиссер Стивен Спилберг снимет фильм про супергероев

Стивен Спилберг собирается снять первый в своей карьере фильм про супергероев. Речь идет об остросюжетной кинокартине "Черный ястреб" (Blackhawk), снятой по мотивам ролевой онлайн-игры DC Universe Online.
Над сценарием нового фильма будет работать Дэвид Кепп, автор сценариев кассовых картин: "Парк юрского периода", "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир", "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".
О сроках выхода киноленты пока ничего не известно.
Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и автор "Челюстей", "Инопланетянина", "Списка Шиндлера" стал первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого в мировом прокате превысили 10 млрд долларов.
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