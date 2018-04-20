Американский режиссер Стивен Спилберг снимет фильм про супергероев

Стивен Спилберг собирается снять первый в своей карьере фильм про супергероев. Речь идет об остросюжетной кинокартине "Черный ястреб" (Blackhawk), снятой по мотивам ролевой онлайн-игры DC Universe Online.

Над сценарием нового фильма будет работать Дэвид Кепп, автор сценариев кассовых картин: "Парк юрского периода", "Парк Юрского периода 2: Затерянный мир", "Война миров" и "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа".

О сроках выхода киноленты пока ничего не известно.

Спилберг - обладатель четырех премий "Оскар" и автор "Челюстей", "Инопланетянина", "Списка Шиндлера" стал первым режиссером, совокупные сборы фильмов которого в мировом прокате превысили 10 млрд долларов.