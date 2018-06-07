Американское кафе заменило пластиковые трубочки пастой

В одном из кафе в американском штате Калифорния пластиковые трубочки для коктейлей заменили трубочками, сделанными из пасты. Такая инициатива направлена на замещение пластика и сохранения окружающей среды.

Трубочки сделаны в виде спагетти, они также удобны в применении как и пластиковые. Различие состоит лишь в том, что они не гнуться и не наносят вред окружающей среде. Владелица заведения, 51-летняя Карен Уотсон, заявила: "Мы решили, что хватит! Это наш маленький вклад в улучшение экологической ситуации в мире".

Трубочки в кафе заменили в понедельник, четвертого июня. С того момента множество посетителей попробовали молочные коктейли из съедобных трубочек. Сообщается, что все остались довольны. В кафе очень рады тому, что их идея понравилась всем и получила распространение. Они надеются, что в будущем многие заведения последуют их примеру.