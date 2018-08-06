"Американскую историю ужасов" продлили на 10 сезон

Канал FX порадовал поклонников "Американской истории ужасов" неожиданной новостью - сериал официально продлен еще на один сезон. Ранее сообщалось, что отснимут 9-й сезон.

На сегодняшний же день любители "Американской истории ужасов" с нетерпением ждут скорую премьеру 8 сезона, намеченную на сентябрь 2018 года.

Исполнительный директор канала FX Джон Лэндграф пояснил решение продлить сериал еще на один сезон так: "Райан Мерфи попросил 10-й сезон "Американской истории ужасов", и мы с радостью ему его предоставили".

Напомним, восьмой по счету сезон зрители увидят, начиная с 12 сентября 2018. К своим ролям вернутся Эмма Робертс, Эван Питерс, Сара Полсон, Кэти Бэйтс, Шайен Джексон, Адина Портер, Джессика Лэнг.

Будет ли 10-й сезон последним, не сообщается.