Анастасия Волочкова съехала на шпагате с лестницы

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Волочкова не перестает удивлять. На этот раз эпатажная балерина разместила в соцсети Instagram видео, где она спустилась на шпагате с мраморной лестницы.
Анастасия разместила под видео запись: "Фото и видео того, как нужно жить и радоваться этой жизни! То, чего нет у многих... Даже богатых деньгами...". Также она отметила: "Я не перестану вас радовать и восхищать. Потому что я люблю и любима, потому что я сама умею радоваться, как ребенок. И теперь я поняла, зачем нужна эта роскошная мраморная лестница в моем доме".
За 11 часов видео набрало свыше 300 тыс. просмотров.-0-
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