Анджелина Джоли и Дэвид Ойелово снимутся в новом фильме

Анджелина Джоли и Дэвид Ойелово ведут переговоры с киностудией Fred Films о возможности сняться в кроссовере-приквеле "Алисы в Стране чудес" и "Питера Пэна".

В фильме Бренды Чепмэн Джоли и Ойелово предложены роли мамы и папы героини произведений Льюиса Кэррола и героя книг Джеймса Мэтью Барри. Действие картины (ее рабочее название Come Away) происходит еще до того, как Питер Пэн станет невзрослеющим мальчиком, а Алиса отправится в Страну чудес.

По замыслу сценаристов, старший брат мальчика и девочки трагически погибает, и, пытаясь спасти родителей от депрессии, Питер и Алиса все больше уходят в мир безудержных фантазий.